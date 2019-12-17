Набережные Челны, Татария, , 04:23 — REGNUM В Татарии за счёт территории одного муниципалитета планируют увеличить площадь другого. Набережные Челны нарастят свою территорию на 1582 кв. м за счёт Малошильнинского сельского поселения Тукаевского района. Подобные корректировки — необходимость, так как при жилой застройке объект «вышел» за границы отведённой территории. Данный вопрос обсудили на заседании профильного комитета Госсовета РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Включение участка в состав Автограда позволит завершить реализацию крупного жилищного проекта. Глава профильного управления исполкома Набережных Челнов Ленар Гизатуллин в ходе заседания отметил, что местные жители поддержали в ходе обсуждения данную инициативу.

В свою очередь депутат Альберт Хабибуллин, возглавляющий комитет по госстроительству и местному самоуправлению, пообещал направить главам территорий письма, чтобы впредь подобные моменты решали на стадии проектирования, а не по факту.

Напомним, тем временем в Казани в 2019 году так и не примут новый генеральный план, проекту которого год назад потребовалась корректировка. Его планируют принять в начале 2020 года после устранения замечаний.