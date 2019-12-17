Краснодар, , 03:48 — REGNUM В Арбитражный суд Краснодарского края от Центробанка России только за один день поступило десять административных исков к ООО «Страховое общество Верна». Все иски касаются привлечения к административной ответственности, но пока к производству принята лишь часть из них. Их рассмотрят в январе 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иски поступили 13 декабря 2019 года. Истцом является ГУ ЦБ РФ в лице Южного главного управления регулятора. В большинстве дел третьим лицом выступают граждане, только в одном споре — частная компания, имеющая претензии к ответчику. 16 декабря суд принял к производству четыре из десяти исков, назначив слушания на период после новогодних праздников.

ООО создано в Краснодаре в 1993 году, имеет свыше десятка лицензий на разные виды страхования. Его собственниками являются ООО «Капитал-Инвест» (32,15%, конечные владельцы — Михаил Новачук и София Исаева), ООО «Южный ресурс» (31,92%, владельцы — Тэко Исаев и Юлия Варзар), ООО «Менеджмент-групп» (30,78%, владелец — Ильдар Исаев) и Галина Щукина — 5,13%.