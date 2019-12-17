Москва, , 03:23 — REGNUM В московский арбитраж поступил ещё один иск Минобороны России, но на этот раз истцом является другой завод. Претензии поданы к ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва», а их сумма превышает 273 млн рублей. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В базе иск зарегистрировали 13 декабря 2019 года. Сумма претензий к заводу из Владимирской области — 273 951 148,38 рублей. ОАО специализируется на выпуске разного рода вооружений, в частности именно на нём начали выпускать первые в стране зенитные переносные комплексы «Стрела-2», крупнокалиберный пулемёт «Корд» и многое другое. Выпускает предприятие и гражданскую продукцию — от мототехники до оборудования для пищевой промышленности.

28 января 2020 года суд начнёт рассмотрение другого иска министерства к тому же заводу. В нём речь идёт о взыскании неустойки в размере 10 733 109,14 рубля.