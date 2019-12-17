Якутск, , 03:14 — REGNUM При главе Якутии Айсене Николаеве 16 декабря состоялось подписание концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации круглогодичного детского центра отдыха «Полярная звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Концессионное соглашение подписали министр экономики Якутии Майя Данилова и генеральный директор ООО «Полярная звезда» Иван Игнатенко.

В течении года в центре смогут отдохнуть и поправить здоровье 5 250 детей.

«Примерно год назад к нам обратился потенциальный инвестор. Сегодня мы подписали соглашение. Я считаю, что это быстрый темп для такого сложного структурированного проекта», — цитирует Данилову пресс-служба главы Якутии.

Здание «Полярной звезды» спроектируют с применением передовых инженерных решений и технологий, таких как «умная школа» и «умный дом».

«Мы уверены, что центр «Полярная звезда» станет одним из трёх бриллиантов в новой системе образования республики. В 2020 году откроются Международная арктическая школа и Малая академия наук. А к концу 2021 году ещё и детский круглогодичный центр»,— добавила Майя Данилова.

Общая стоимость будущего центра — 1,47 млрд рублей. В том числе более 1 млрд рублей будут привлечены из внебюджетных источников, 360 млн рублей — из федерального бюджета, 40 млн рублей — из бюджета Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области за три года планируют построить 11 новых школ. Большая часть из учреждений заработает уже в 2020 году.