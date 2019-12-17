Циолковский, Амурская область, , 02:53 — REGNUM Глава космической госкорпорации России Дмитрий Рогозин заявил о возможности разрушения недостроенных объектов первой очереди космодрома «Восточный», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Рогозин считает, что если не заниматься их достройкой, то высока вероятность того, что они будут разрушены. Степень готовности недостроев на космодроме — от 10 до 90%: сюда входит жильё (построены 750 квартир из запланированных 1 700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо. Как уточнил глава госкорпорации, эти объекты будут достраивать параллельно с работами над второй очередью.

«Правда в том, что, если эти объекты не достроить сейчас, завтра этих объектов не будет, они просто будут разрушаться. Мы это прекрасно понимаем, и хочу сказать, что достройка первой очереди по правильным правилам под жесточайшим контролем генеральной дирекции нового состава и одновременное ритмичное строительство второй очереди космодрома «Восточный», эта задача, я уверен, будет выполнена», — сказал Рогозин.

По словам Рогозина, проблема также в том, что приходится восстанавливать проектную документацию, которая осталась от предыдущего подрядчика.

Как сообщало ИА REGNUM, Уссурийский суд ужесточил наказание бывшему строителю космодрома «Восточный» — вместо условного срока бывший директор строительной компании Виктор Гребнев получил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.