Киев, , 02:24 — REGNUM Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что правительство планирует полностью исполнить запланированную трёхлетнюю программу Международного валютного фонда (МВФ) на 5,5 млрд долларов и больше не делать займов у МВФ для поддержки своей экономики, сообщает телеканал ICTV.

Маркарова рассказала, что в правительственных кругах Украины эту программу называют «последней». По её мнению, «есть шанс стать через три года самодостаточной страной». Сейчас, по её словам, украинские власти активно готовятся для выхода на совет МВФ для принятия окончательного решения.

8 декабря пресс-служба МВФ сообщила, что фонд достиг соглашения с Украиной по новой программе кредитования на 5,5 млрд долларов на трёхлетний срок.

Сейчас действует согласованная в конце декабря 2018 года программа помощи «стенд-бай». Она подразумевает кредитование на 3,9 млрд долларов на срок в 14 месяцев. Год назад был получен транш порядка $1,4 млрд, однако запланированной выплаты ещё двух траншей в 2019 году не последовало.

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