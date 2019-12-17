Сиэтл, США, , 02:03 — REGNUM Производство самолетов Boeing 737 MAX будет временно прекращено с января 2020 года. Об этом 16 декабря говорится в заявлении, опубликованном на сайте авиастроительного гиганта.

В заявлении отмечается, что Boeing ежемесячно выпускал 40 самолетов и в резерве компании скопилось уже около 400 авиалайнеров данной модели. Срок остановки производства 737 MAX не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря, на фоне появившихся сообщений о прекращении производства самолетов 737 MAX, акции компании Boeing начали падение на биржах Уолл-стрит.

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