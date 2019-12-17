Москва, , 01:36 — REGNUM Российская Федерация в октябре 2019 года нарастила свои вложения в американские госбумаги по отношению к состоянию на сентябрь на 622 млн долларов — до $10,697 млрд долларов, сообщает 17 декабря Минфин США в обнародованных документах.

Из общей суммы в долгосрочные облигации вложено 2,57 млрд долларов, а в краткосрочные объём вложений составил порядка 8,127 млрд долларов.

Начиная со второго квартала прошлого года Россия приступила к быстрому сокращению вкладов в госдолг США. В апреле 2018 года они сократились с 96 млрд долларов до 48,7 млрд долларов, а в мае того же года — до 14,9 млрд долларов.

Впервые с февраля 2019 года в августе Россия увеличила вложения в американские государственные бумаги до 9,3 млрд долларов.

Самым крупным держателем американских госбумаг является Япония с $1,16 трлн, обошедшая долго лидировавшую КНР, у которой вложения составляют 1,1 трлн долларов.

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