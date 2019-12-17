Брюссель, , 01:09 — REGNUM Соглашение о свободной торговле с Евросозом является приоритетом для Китая, заявил 16 декабря министр иностранных дел КНР Ван И на конференции в Брюсселе.

В своём выступлении он посетовал на то, что ЕС ведёт переговоры и подписывает соглашения о свободной торговле со многими странами, однако «не говорит» со своим ключевым партнёром — Китаем.

«Китай ваш основной торговый партнер, почему вы не говорите с вашим крупнейшим торговым партнером? Этого я не могу понять», — сказал Ван И.

В качестве решения этой проблемы министр предложил начать работу над созданием соглашения о свободной торговле.

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