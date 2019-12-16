Казань, , 23:53 — REGNUM Татарии удалось достичь достаточно высокого показателя исполнения мероприятий в рамках национальных проектов. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

«80% — это выше, чем в целом по Российской Федерации. Утверждены региональные проекты практически на 100%. Это говорит о том, что построена система управления этой задачей», — отметил зампред правительства РФ. Он добавил, что Татария традиционно занимает высокие позиции по ключевым экономическим показателям: 3-е место в стране по инвестиционному климату, 4-е — по качеству жизни.

По словам министра экономики Татарии Фарида Абдулганиева, в 2019 году на реализацию 49 федеральных программ в рамках нацпроектов в республике выделено 26,7 млрд рублей, из которых 19 млрд рублей — федеральные средства. К настоящему моменту освоено 21,6 млрд рублей. На эти средства в республике было построено 30 детских садов, обустроено 54 общественных пространства, отремонтировано 108 км региональных дорог, вводится в работу 8 очистных сооружений, созданы 2 промпарка и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, Татария участвует в реализации 49 федеральных проектов. В рамках реализации 43 региональных программ республика подписала 37 соглашений на предоставление средств из федерального бюджета.

Всего на нацпроекты республика выделит 52,1 млрд рублей в период с 2019 по 2021 год, из которых 34,1 млрд рублей будет получено из федерального бюджета.