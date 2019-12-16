Дамаск, , 23:47 — REGNUM Парламент Сирийской Арабской республики одобрил законопроекты о контрактах с двумя российскими нефтяными компаниями на мероприятия по геологической разведке и следующей за ними добыче нефти в районах трёх блоков нефтяных месторождений, сообщает 16 декабря пресс-служба сирийского парламента.

Речь идёт о компаниях «Меркурий» и «Вилада». Первой компании дано разрешение на работы на нефтеблоках №7 и №9, вторая получила право на деятельность в районе блока №23.

Блок №23 расположен к северу от Дамаска. Блок №7 располагается восточнее реки Евфрат.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудничество сирийского правительства с компанией «Меркурий» официально было оформлено в Сочи в 2017 году протоколом межправительственной комиссии.

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