Ижевск, , 23:42 — REGNUM Воткинск, Сарапул и Можга в 2020 году получат дополнительные средства из бюджета Удмуртии на ремонт тротуаров. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава Воткинска Алексей Заметаев.

Глава города ссылается на сообщение руководителя Удмуртии Александра Бречалова.

«На следующий год Воткинск, Сарапул и Можга получат по 10−11 млн рублей на эти цели. Строительство и ремонты школ и детских садов, больниц и ФАПов, спортивных комплексов и стадионов — все эти темы также не остались без внимания», — отметил Заметаев.

Однако он добавил, что приоритетом для всех населенных пунктов остаются развитие экономики и поддержка предпринимательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе стало известно, что республиканский бюджет выдели 25 млн рублей в рамках федерального проекта «Чистая страна» на ликвидацию и рекультивацию объектов несанкционированного размещения отходов в 11 районах республики. До конца 2019 года должны исчезнуть 50 свалок, но это только «десятая часть того, что годами копилось в лесах и оврагах региона».