Казань, , 23:34 — REGNUM Проект генерального плана Казани будет принят в начале 2020 года. Сроки утверждения документа были сдвинуты в связи с устранением замечаний, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

По словам главы города Ильсура Метшина, Казань стала одной из первых в России, где в условиях изменившегося законодательства принимается новый генплан, потому неудивительно, что он был «не идеален». Процесс согласования документа был не менее длительным и трудоёмким, чем его разработка.

«Весь путь разработки генплана занял практически четыре года. Закон нас к этому не обязывал, но мы провели несколько десятков дополнительных обсуждений, встреч с гражданами. В новый генплан действительно внесены сотни изменений, пожеланий», — подчеркнул Метшин.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства Ирина Дябилкина отметила, что сводное заключение по всем недочетам будет подготовлено Министерством экономического развития РФ не позднее 25 декабря, после устранения замечаний генплан будет снова размещен в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Утверждать документ будет Казанская городская Дума.

Как сообщало ИА REGNUM, принять новый вариант генплана Казани планировалось в 2018 году, тогда же возникли массовые протесты жителей пригородных посёлков, чьи дома попали в планы строительства транспортных магистралей. Горожане писали открытые обращения Владимиру Путину, записывали видеообращения к прямой линии президента в 2018 году, и по части улиц удалось найти компромисс, но часть так и осталась под угрозой застройки.

11 июня в исполком администрации Казани активисты подали 7 кг документов, которые содержат почти 1,4 тыс. заявлений от жителей тех массивов, что не согласны со спорными планами застройки. Позднее в соцсетях и на открытых площадках появилось обращение жительницы Казани, в котором она просит Минэкономразвития РФ и мэра Казани отправить генплан на доработку, исключив любую застройку «зелёной зоны» между улицей Гаврилова и рекой Казанкой, исключив проектирование новых магистралей через посёлок Дербышки, а также эстакаду через железную дорогу, которая уничтожит недавно отремонтированную площадь с детской площадкой, сохранив «зону индивидуальной жилой застройки для жилых массивов Воскресенский, Калиновский, Первомайский, Старые Горки (без многоэтажного строительства в зеленой зоне)».