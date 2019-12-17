Москва, , 09:56 — REGNUM Новостная лента российского интернета на прошлой неделе, 12 декабря, взорвалась сообщениями об уголовном деле, которое инициировала компания «Рамблер интернет холдинг» (Рамблер) в отношении неустановленного круга лиц по поводу распространения сервера NGINX как открытого ПО. Иск предъявлен на сумму 50 млн рублей. В связи с уголовным расследованием в тот же день в компании NGINX прошел обыск, о чем в своем твиттере сообщил один из сотрудников компании, Игорь Ипполитов.

По версии следствия, «неустановленные лица» в неустановленное время разместили в сети интернет в свободном доступе программу «Энджиникс» (NGINX), осознавая, что программа является продуктом, произведенным во время трудовой деятельности её разработчиков в Рамблер, а следовательно, права на неё принадлежат Рамблеру, а не Игорю Сысоеву.

Также «неустановленные лица» зарегистрировали компанию «Энджиникс инк» (NGINX, Inc.) для незаконной доработки, использования, модификации и распространения программы. Следствие считает, что своими действиями NGINX причинила Рамблеру ущерб в особо крупном размере.

Некоторые известные и крупные компании, IT-разработчики, уже высказались об инциденте не в пользу заявителя и инициатора уголовного дела.

В частности, по сообщению ИА «Коммерсант», объединение представителей IT-бизнеса выпустило совместное заявление, в котором выступило против уголовного дела в отношении основателей NGINX.

Плохим сигналом для сообщества программистов назвали в «Яндексе» конфликт Рамблера и NGINX.

Генеральный директор Mail.ru Борис Добродеев назвал ситуацию с уголовным делом опасной для репутации всего российского венчурного рынка.

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская считает, что такой конфликт может повлиять на отток IТ-специалистов из страны.

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор ООО «Новые Облачные Технологии», направил в прессу заявление следующего содержания:

«Ситуация с дальнейшим нарастанием конфликта между NGINX и Рамблером вызовет массовый отток как программистов, так и предпринимателей в области ИТ, что негативно отразится на развитии отрасли высоких технологий в России».

Спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков так прокомментировал ситуацию на своей странице в социальной сети Фейсбук:

«Случившееся уже нанесло гигантский вред рынку и задачам развития. Прямой вред можно и нужно минимизировать, но ущерб значимый, со всех точек зрения. Для меня лично Игорь — один из героев развития, создатель самой базовой инфраструктуры современного интернета».

Сегодня другой Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, дипломатично отстранился от конфликта. «Это не относится к нашей сфере», — отметил он. Песков добавил, что Кремль не комментирует ни действия сотрудников правоохранительных органов, ни решения судов.

В этот же день в Рамблере прошло внеочередное заседание совета директоров, на котором топ-менеджерам компании было поручено отозвать заявление о возбуждении уголовного дела в отношении NGINX и обратиться в арбитражный суд для улаживания всех претензий. По сообщениям СМИ, Рамблер готов к досудебному диалогу с руководством NGINX, Inc. и F5 Networks.

История создания и работы веб-сервера, а также нынешнего конфликта, родившегося вокруг него, такова.

В начале 2000-х HTTP-сервер и обратный прокси-сервер, почтовый прокси-сервер, а также TCP/UDP прокси-сервер общего назначения под названием NGINX разрабатывался сотрудником Рамблера Игорем Сысоевым, и впоследствии право на продукт был зарегистрировано на компанию GNINX, Inc.

Уже длительное время NGINX обслуживает серверы многих высоконагруженных российских сайтов, таких как Яндекс, Mail.Ru, ВКонтакте и Рамблер. Согласно статистике Netcraft, NGINX обслуживал 25,79% самых нагруженных сайтов в ноябре 2019 года.

В октябре 2006 года контрольный пакет Rambler Media Group (около 48,8% акций) был выкуплен холдингом «ПрофМедиа» Владимира Потанина ориентировочно за $230 млн. В 2010 году «ПрофМедиа» довёл свою долю до 100%. В марте 2013 года произошло ещё одно слияние — инвестиционная группа A&NN Александра Мамута и холдинг «Интеррос» Владимира Потанина объявили о слиянии своих активов — «Рамблер-Афиши» и «СУП Медиа». 15 апреля 2014 года холдинг «Афиша-Рамблер-СУП» сменил название на «Rambler&Co».

В конце концов 11 марта 2019 года F5 Networks выкупила NGINX за $650 млн.

12 декабря 2019 года Рамблер предъявил претензии основателю компании NGINX, Inc. Игорю Сысоеву по поводу авторских прав на NGINX.

В связи с громким резонансом в СМИ мы следим за развитием событий вокруг конфликта между Рамблером и бывшим владельцем нашумевшего сервера.

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