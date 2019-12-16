Казань, , 23:09 — REGNUM Регистрация в качестве самозанятых позволяет отражать легальный доход для получения кредитов и формировать положительную кредитную историю. Об этом заявил глава Татарии Рустам Минниханов.

По его словам, закон позволяет не только легализоваться теневым предпринимателям, но и вовлекает молодежь в собственный бизнес. «У них появится предпринимательская смекалка, мы видим много молодых людей, которые заинтересованы стать самозанятыми», — цитирует главу региона «Татар-информ».

Минниханов добавил, что в республике уже зарегистрировались самозанятыми 59 тыс. человек при плановой цифре в 60 тыс. граждан. Расширение числа регионов, где будет действовать особый налоговый режим для самозанятых, Минниханов назвал «беспрецедентным шагом» и правильным решением президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 2019 года эксперимент по введению особого налогового режима для самозанятых действовал в четырёх пилотных регионах — Москве, Татарии, Московской и Калужской областях. Новым законом число регионов, где действует этот налог, расширяется до 23 субъектов РФ — это регионы-доноры и города-миллионники. В Приволжском федеральном округе режим начнет действовать с нового года в Башкирии, Самарской и Нижегородской областях.

По состоянию на начало декабря общий объем собранных налоговых платежей по самозанятым в Татарии составил 89,3 млн рублей.