Лусака, 16 декабря 2019, 22:53 — REGNUM Правительство Замбии легализовало производство и экспорт марихуаны, 16 декабря передает агентство Reuters.
При правительстве Замбии сформирован специальный комитет, который должен регламентировать производство наркотика. Выдачей лицензий займется Министерство здравоохранения Замбии.
За счет экспорта наркотика власти Замбии надеются привлечь в экономику африканской страны миллиарды долларов.
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