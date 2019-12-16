Ростов-на-Дону, 16 декабря 2019, 22:51 — REGNUM «Группа Агроком» стала собственником здания бывшего кинотеатра «Ростов», расположенного на улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону. Стоимость объекта, по некоторым данным, оценивается в 150−180 млн рублей.
Площадь здания превышает 2,9 тыс. кв. метров. Как ожидается, объект будет выполнять социально-культурные задачи, пишет издание «Город N».
В 2016 году кинотеатр был закрыт. Однако кинозал принимал зрителей в рамках проведения закрытых показов и кинофестивалей. Так, например, здесь демонстрировались фильмы конкурсной и внеконкурсной программы международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of arts.