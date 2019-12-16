Нью-Йорк, США, , 22:40 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит зафиксировали новые рекордные максимумы благодаря заключению «первой фазы» торгового соглашения с Китаем, 16 декабря передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones поднялся на 137,86 пункта (0,49%), до 28 273,24 пункта. Максимальным значением индекса в ходе торгов стали 28 337,49 пункта.

Индекс Nasdaq вырос на 86,71 пункта (0,99%), до 8821,59 пункта при максимуме в 8833,45 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 24,12 пункта (0,76%), до 3192,92 пункта, максимальное значение индекса — 3197,80 пункта.

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