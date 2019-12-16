Саранск, , 21:45 — REGNUM Мордовия заняла первое место по минимальной стоимости ингредиентов для приготовления одного из популярных в России салатов — сельди «под шубой». К такому выводу пришёл Росстат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Мордовии приготовление этого салата обойдется в 127,65 рубля. Также в число лидеров вошли Пензенская область — 130,08 рубля и Омская область — 130,37 рубля. Максимально дорогие ингредиенты для этого салата продаются в Чукотском автономном округе — за 452,82 рубля.

Средняя стоимость сельди «под шубой» в России составила 157,61 рублей, в течение месяца соответствующий набор продуктов питания подорожал на 2,32%. Овощи для салата подешевели, а вот рыба, майонез и яйца — подорожали.

Для расчета стоимости салата применялся следующий рецепт: 0,35 кг сельди, 2 куриных яйца, 300 г майонеза, 400 г картофеля, 100 г репчатого лука, 200 г моркови и 300 г свёклы столовой.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам ноября инфляция в Мордовии составила 0,2% при среднем уровне инфляции в России. В республике традиционно темп роста цен ниже, чем в среднем по стране.