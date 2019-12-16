Нижний Новгород, , 21:28 — REGNUM На строительство новой развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде Нижегородская область получит из федерального бюджета 1,1 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Объем софинансирования строительства объекта из областного бюджета составит 393 млн рублей, отметил губернатор Глеб Никитин.

Согласно проекту, над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку будут отделять шумозащитные экраны.

В настоящее время госконтракт на проведение проектно-изыскательских работ выполнен и направлен на госэкспертизу. Планируется, что в первом квартале 2020 года будет получено положительное заключение и тогда можно будет приступать к строительству.

Как сообщало ИА REGNUM, реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области начали с ремонта трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров в конце мая. Планировалось, что до конца года будет отремонтировано около 745 км дорог в регионе. В текущем году на нижегородские дороги направили 6,7 млрд рублей.