Нижний Новгород, , 21:15 — REGNUM Качество уборки улиц в населённых пунктах Нижегородской области обсудили на оперативном совещании в числе главнейших тем. Губернатор Глеб Никитин отметил большое количество жалоб на гололёд, поступивших от граждан накануне, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

«Все происходит как в известной фразе: никогда такого не было и вот опять! Зима вновь явилась неожиданно. В сети уже появляется тематическое народное творчество», — отметил глава региона, поручив усилить контроль за дорожной ситуацией.

Глава минздрава Александр Смирнов отметил, что накануне число обращений в травмпункты в ряде районов возросло вдвое.

По мнению Никитина, поскольку ряд глав работу по уборке льда и снега выстроить не могут, необходимо контролировать ситуацию в ручном режиме.

«Всем главам муниципалитетов в ближайшие сутки стоит своими ногами и без коньков пройтись по территориям, оценить качество уборки. Я жду отчет от каждого из глав по результатам личной проверки», — заключил Никитин, отметив, что главам районов и городов, где люди не могут передвигаться безопасно по улицам, должно быть стыдно.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в столице Нижегородской области, как и во многих районах региона, шёл настоящий дождь, причём температура воздуха в течение дня колебалась в районе — 2… — 1 °C. Городские тротуары даже на центральных улицах превратились в сплошной каток, представляя опасность для жителей города, которые решили пройтись пешком. Несмотря на распоряжение губернатора, сегодня, 16 декабря, дорожная ситуация незначительно изменилась, поскольку образовавшийся накануне лёд покрылся снегом не только на тротуарах, но и на проезжей части автодорог. С самого утра город встал в девятибалльные пробки, при этом активности дорожной техники, особенно в центре — на улицах Варварская, Минина, Ульянова, Горького, Звездинка, Алексеевская — не замечено. Остается максимально загруженной практически круглые сутки многострадальная Пискунова, которая в последнее время все чаще принимает на себя весь транспортный поток в связи с перекрытием площади Минина. Здесь пробка по направлению от улицы Минина к Варварской не прекращается практически целый день. А движение транспорта по привычному нижегородцам маршруту — через центральную площадь — возобновится только 12 января.

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