Тель-Авив, Израиль, , 21:13 — REGNUM Компания Intel купила израильский стартап Habana Labs за $2 млрд, 16 декабря передает агентство Reuters.

Сообщается, что после сделки Habana Labs, основанная в 2016 году Авигдором Вилленцем, сохранит руководство и центральный офис в Тель-Авиве.

Израильская компания производит микросхемы и процессоры для искусственного интеллекта, в частности известный процессор Goya.

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