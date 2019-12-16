Вашингтон, 16 декабря 2019, 21:01 — REGNUM По словам экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу, «первая фаза» торговой сделки США и КНР позволит вдвое увеличить американский экспорт в Китай, 16 декабря передает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, предварительное торговое соглашение между Соединенными Штатами и Китаем было заключено 13 декабря.
Известно, что по соглашению США ослабляют санкции на часть китайского экспорта, Китай увеличивает закупки американской сельхозпродукции.
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