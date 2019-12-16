Ашхабад, , 20:53 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, предписывающее правительству заключить контракт с британской компанией «Sumitomo Corporation Europe» на закупку труб и других материалов для бурения скважин на газовом месторождении «Галкыныш». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер поручил вице-премьер-министру Мыратгелди Мередову продолжить диверсификацию нефтегазового сектора и модернизацию его инфраструктуры, а также более активно заняться вопросом привлечения зарубежных инвесторов в топливно-энергетический сектор.

При этом президент Бердымухамедов отметил необходимость постоянного контроля за сроками реализации крупных инвестиционных проектов, таких как строительство транснационального газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ).

ИА REGNUM напоминает, что «Галкыныш» — это одно из крупнейших газовых месторождений в мире, расположенное в Марыйской области Туркмении. Запасы месторождения, разработка которого ведется с 2013 года, оцениваются в 21,2 трлн кубометров природного газа и в почти 300 млн тонн нефти.