Йошкар-Ола, , 20:37 — REGNUM Работы по развитию аэропортового комплекса Йошкар-Олы могут включить в комплексный план модернизации расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Об этом заявил на совещании в Марий Эл глава Росавиации Александр Нерадько, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

По его словам, эта работа ведётся в рамках постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития республики, в соответствии с которым Минтрансом России утверждён план-график по возобновлению обслуживания воздушных судов и развитию аэропортового комплекса в Йошкар-Оле.

В свою очередь глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил, что общая стоимость работ по развитию аэропортового комплекса составит около 6 млрд рублей, только аэродромного комплекса — около 3 млрд рублей.

Планируется расширять географию полетов, приоритетными направлениями являются Санкт-Петербург, Симферополь и Сочи. Пока главной проблемой остается состояние взлетно-посадочной полосы, которая является федеральной собственностью, отметил Евстифеев.

Как сообщало ИА REGNUM, перед запуском регулярного авиасообщения между Йошкар-Олой и Москвой после 3,5-годичного перерыва был выполнен текущий ремонт ВПП аэропорта Йошкар-Олы. Единственным участником конкурентной процедуры стало АО «Марий Эл дорстрой», в ходе торгов максимальная (начальная) цена контракта была снижена с 12 млн рублей до 11,94 млн рублей. Финансирование работ проводилось за счет бюджета Марий Эл.

В сентябре стало известно, что в 2022—2023 годах будет проведена реконструкция искусственной ВВП аэропорта Йошкар-Олы с заменой светотехнического оборудования.