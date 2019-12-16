16 декабря 2019 | Время чтения 8 мин

В госкомпаниях высокие зарплаты у топ-менеджеров: ИТ-компании либо какие-то другие в этом смысле не исключение. Плохого в том, что государство задаст тон частному бизнесу к увеличению зарплат своим сотрудникам, тем более нет: давно пора! Более того, госинтегратор может остановить отток мозгов из страны, который организуют, в том числе частные компании и их инвесторы.

Галина Смирнова, , 20:23 — REGNUM В очередной раз коммерческие компании пытаются давить на государство, хотя, конечно, с государственным прессом в отдельных отраслях тоже есть перегибы, но эти перегибы уж точно меньше всех касаются именно ИТ-сферы. Последние годы государство активно развивало поддержку этого сегмента, позволяло и позволяет по сегодняшний день вести бизнес более свободно, чем другим сферам экономики. Найти сегменты рынка, которые были бы в России настолько незарегулированными, как ИТ-сфера, практически невозможно. Между тем каких-то особых преимуществ от деятельности ИТ-компаний, в том числе активно пользующихся государственными мерами поддержки, страна, насколько известно, не получает. Как смотрели многие ИТ-гиганты с русскими корнями в сторону Запада, так и смотрят, как были зарегистрированными за рубежом, так и продолжают находиться в той же иностранной юрисдикции. То есть бизнес тут, мозги используются наши, база наша, а «жизнь» вся там. Хотя, напомним, свои первые состояния, скажем, пусть не многие, а некоторые из них сделали именно на самой что ни на есть примитивной спекуляции, охватившей Россию в известные всем перестроечные времена, и уж потом, позже, от спекуляции они перешли к производству.

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Известно, что наступившая новая эра, в которой нам посчастливилось жить, с каждым днем все больше приобретает технологичные черты. ИТ-компании приступили или, скажем так, заинтересованные лица с помощью высоких технологий приступили к переделу мира, в прямом смысле этого слова. Да, технологии — это новая сила, наряду с ядерными кнопочками. Только кнопочки есть не у всех стран, как и позволить себе их могут немногие. А вот высокие технологии, более безобидные на первый взгляд, могут принести не менее разрушительные последствия, только нанося «удары» более локально, выборочно, как бы незаметно. Ведь высокие технологии — это не только умные программки. Эти программки становятся еще более продвинутыми и захватывают почти все сферы жизни человека. Искусственный интеллект учат не только выполнять мирные экономические задачи, но и военные. Найти в интернете тренировки военных роботов несложно. Пока это преподносится всё как забавы. Но забавы забавами, а законодательства, которое четко описывает взаимодействие стран в урегулировании неурядиц, как, например, по использованию ядерной кнопочки, нет. Пока что Владимир Путин подписал только документ, позволяющий расстреливать беспилотников-нарушителей, дронов. А что, упадет такой на опасный объект или сбросит взрывной элемент, и всё — поминай, как звали, поди разберись, чей был беспилотник, если еще будет кому разбираться. За рубежом и вовсе сейчас тестируют разработки, способные на лету расстрелять плохих, как говорится в видеоролике, людей, причем устройства эти умещаются в ладошке и умещают в себе тот самый ИИ, способный определить, кто есть «плохой». Все эти разработки, как и ядерные кнопочки, могут находиться исключительно в адекватных «руках». Представьте, что может произойти — попади они в руки сумасшедших или просто наших конкурентов.

Скажу тем, у кого может возникнуть вопрос о том, что общего между ИТ-компаниями и высокими технологиями, что и те, и другие могут находиться как в разных, так и в одной и той же упряжке. Искусственный интеллект — это программа, которая включает в себя гигантские объемы информации. Эту информацию могут собирать любые ИТ-платформы. Так вот, поначалу вроде всё казалось безобидным — ну подумаешь, сбор персональных данных для скидки в магазине, такой же сбор информации для быстрого доступа к госуслугам, дальше — больше. Ваши данные уже в отрытом доступе — ими торгуют! С их помощью с ваших счетов можно украсть деньги, а с помощью вашей электронной подписи лишить вас квартиры, завладеть вашим имуществом. Сначала открывались онлайн-магазины, как раз и свидетельствующие о том, о чем я говорила выше — переделе сфер влияния, завтра передел может состояться в других сферах и на другом уровне. Именно ИТ-компании приобретают все большие возможности по захвату власти, пусть даже для начала экономической. Но без экономики — системы жизнедеятельности существовать неспособны. Вопрос лишь в том, кто будет «рулить» экономикой и какие цели преследовать. Отсюда же и возникает зависимость от финансирования всех этих разработок, в том числе военных. Ни одна технологичная компания, ни один инвестор не сможет похвастаться теми объемами денежных ресурсов, какими владеют государства. Любой из инвесторов и любая компания хотела бы «присоседиться» к бюджету, что примечательно, особенно российскому. Хотя кто-кто, а уж технологичные компании вполне способны развиваться и без государства, особенно международные ИТ-гиганты, будь их собственники с российскими корнями или иностранными.

РБК поделился новостью о том, что разработчики программного обеспечения (ПО) попросили правительство отказаться от идеи создания компании, которая будет оказывать госорганам услуги по внедрению ИТ-решений. Они считают, что частный бизнес потеряет рынок и не сможет развивать свои продукты. Как указывает издание, создание государственного интегратора на базе «Сколково», которое поручил проработать председатель правительства Дмитрий Медведев, замедлит развитие цифровой экономики и лишит частные компании необходимого финансирования, уверены участники рынка. С обращением к главе правительства выступили в том числе именно ИТ-гиганты: 1С, «Росплатформа», ABBYY, Softline, Cisco, Acronis.

РБК напоминает, что ранее Акимов заявлял о своем скептическом отношении к инициативам вроде создания государственных ИТ-интеграторов. «Туда, где есть зрелые рынки, приходить и говорить, что теперь государство поиграет в искусственно созданных чемпионов, не стоит», — пояснял он.

Между тем в начале декабря «Ведомости» сообщили, что Медведев поручил Дворковичу и Акимову проработать и доложить предложения о создании в технопарке «Сколково» государственного интегратора, который будет создавать комплексные отраслевые ИТ-решения и продвигать их среди заказчиков. Глава правительства счел, что в идее есть рациональное зерно. Как писало издание, сначала предложение создать подобный интегратор было направлено Медведеву от имени директора по стратегическому развитию технопарка «Сколково» Евгения Лифшица. Однако в «Сколково» назвали это личной инициативой Лифшица, с которым фонд тогда вел переговоры о трудоустройстве (сейчас он не является сотрудником «Сколково»).

Как указывает издание, частные участники рынка опасаются лишиться доступа к госзаказам, заявляя одновременно о том, что недофинансирование компании (очевидно, имеется в виду госинтегратор ввиду отсутствия механизма привлечения частных инвестиций) не позволит создавать новые отечественные продукты и развивать рынок. Кроме того, конечно, ИТ-компании говорят о том, что многие госкомпании уступают частным по уровню сервиса и стоимости услуг, в результате чего пострадают заказчики. Госинтегратор, который будет обеспечен заказами со стороны ведомств, сможет предложить специалистам большие зарплаты, чем частный бизнес, однако в условиях отсутствия конкуренции у них не будет стимула развиваться профессионально.

С одной стороны, нельзя не согласиться с частным бизнесом, тем более, если страна у нас идет по рельсам капитализма, во всяком случае — о смене курса пока не заявляли, то решение создавать своего госинтегратора — более чем странное. Более того, можно решить, что это обычная свойственная нашей власти практика — создавать свои компании под близкие им фирмы. Возможно, это так, возможно — и нет! К тому же мы привыкли, что государство все больше монополизирует основные рынки, а еще — позволяет отдельным компаниям много больше, чем другим, как, например Сбербанку.

С другой стороны, желание власти отгородиться от возможных негативных последствий в виде доступа частного бизнеса к информации органов госвласти абсолютно понятно, его можно считать обоснованным. И по ряду причин и обстоятельств, которые я перечисляла выше, и в силу того, что государство обязано заботиться о собственной безопасности. В этом смысле нельзя не согласиться с Дмитрием Медведевым, когда он в октябре этого года на пленарном заседании форума «Открытые инновации» в Сколково говорил о преимуществах и рисках высоких технологий от внедряемой сейчас цифровизации, заявляя, что не верит в возможность международного регулирования в этой сфере, утверждая, что «мы будем заниматься национальным регулированием, регулированием в рамках интеграционных объединений, безусловно. Но это должно быть такое — дозволительное и рамочное регулирование, в этом случае оно не будет сдерживать научно-технический прогресс».

Является ли создание госинтегратора рамочной мерой? Скорее нет. Будет ли этот интегратор отвечать необходимым требованиям по обеспечению безопасности страны — тоже вопрос. Ведь и сегодня существуют свои собственные ограничения страны при пропуске компаний к выполнению госзаказов — сама система госзакупок. Да, она неидеальна, и местами ее алгоритмы можно обойти, но нужно поработать над ошибками и устранить прорехи в этой системе. Разве госинтегратор будет застрахован от ошибок алгоритмов? Одно точно, госинтегратор для безопасности самого же государства более надежен. Но тут же возникает вопрос: а почему именно на базе Сколково, о провалах которого в последнее время не говорят разве что только дети?. И именно отсюда уже и веет заинтересованностью между властью и бизнесом. Уж если и говорить об информационной и прочей безопасности, то создавать подобный интегратор нужно на базе Министерства обороны или ФСБ. В развитых странах именно подобные государственные структуры отвечают за безопасность, впрочем, как и у нас в России!

Ну, а остальные доводы представителей частных ИТ-компаний, типа тех, которые говорят, что, мол, зарплату своим специалистам госинтегратор сможет предложить выше тех, что существуют в частном секторе, можно считать надуманными. В госкомпаниях высокие зарплаты у топ-менеджеров: ИТ-компании либо какие-то другие в этом смысле не исключение. Плохого в том, что государство задаст тон частному бизнесу к увеличению зарплат своим сотрудникам, тем более нет: давно пора! Более того, госинтегратор может остановить отток мозгов из страны, который организуют в том числе частные компании и их инвесторы.