Лондон, , 20:05 — REGNUM Мировые цены на нефть растут на волне оптимизма из-за торговой сделки США и Китая, 16 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent выросли на 23 цента (0,35%), до $65,45 за баррель. Чуть ранее в ходе торгов «мировой эталон» достиг отметки $65,66 за баррель.

Февральские фьючерсы WTI выросли в цене на 13 центов (0,22%), до $60,11 за баррель. Максимум сессии для WTI пока составляет $60,28 за баррель.

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