Рига, , 20:02 — REGNUM В III квартале в Латвии спрос на рабочую силу был выше, чем в среднем по ЕС. Об этом, опираясь на данные Eurostat, сообщил 16 декабря портал dienas Business.

Этот показатель рассчитывается как соотношение существующих вакансий к общему числу рабочих мест в народном хозяйстве. В Латвии он составил 3,1%. Больше всего в рабочей силе нуждается Чехия — 6,2%, далее Бельгия — 3,4%, потом Германия и Голландия по 3,2%.

В целом по ЕС уровень спроса на рабочую силу составляет 2,3%, в еврозоне цифра немного отличается — 2,2%. В соседних государствах Прибалтики эти цифры составили 2% в Эстонии и 1,4% в Литве. Самый низкий спрос на рабочую силу сегодня в Ирландии и Болгарии — 0,8%.

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