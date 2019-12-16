Нью-Йорк, США, , 19:57 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит находятся вблизи рекордных максимумов в ходе первой сессии после заключения «предварительного» торгового соглашения между США и Китаем, 16 декабря передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 174,65 пункта (0,62%), до 28.310,03 пункта, индекс Nasdaq вырос на 88,67 пункта (1,02%), до 8.823,55 пункта, индекс S&P 500 вырос на 26,20 пункта (0,83%), до 3.195,00 пункта.

Настроение инвесторов не испортило даже серьезное снижение котировок Boeing после сообщений о прекращении производства лайнера 737 Max.

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