Москва, , 19:49 — REGNUM Cрок принятия решений по заявлениям о распоряжении материнским капиталом может быть сокращён с одного месяца до 12 дней. Проект соответствующего постановления правительства подготовило Министерство труда и социальной защиты России.

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале нормативных правовых актов, сократить сроки принятия решения по использованию материнского капитала предлагается по трём возможным направлениям: улучшение жилищных условий, образование ребёнка, реабилитация и социальная адаптация детей-инвалидов.

Одновременно с этим ведомство предлагает сократить срок перечисления средств материнского капитала в случае удовлетворения заявления о распоряжении ими до 3−10 рабочих дней.

Напомним, неделей ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минтруду до 1 марта проработать вопрос о продлении программы материнского капитала, которая действует до конца 2021 года.