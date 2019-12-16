Москва, 16 декабря 2019, 19:38 — REGNUM О росте в России интереса к импортозамещению в сегменте машин и оборудования сообщает 16 декабря РБК.
Такие выводы сделаны на основе опросов Института экономической политики им. Гайдара, проводимые на протяжении нескольких лет.
Отмечается, что рост интереса к импортозамещению у российского бизнеса усилился непосредственно после введения антироссийских санкций в 2014 г., но затем темп перехода на отечественное оборудование и сырьё пошёл на спад.
Затем в минувшем году рост интереса к импортозамещению снова усилился. Так, год назад десять процентов российских предприятий перешли на отечественные аналоги машин и оборудования.
В этом году, по состоянию на начало четвёртого квартала, об отказе от импорта в пользу отечественного оборудования заявили уже 12% российских предприятий.
Отмечается однако, что импортозамещение интенсивно происходит лишь в сфере машин и оборудования. С сырьём всё иначе: за третий квартал 2019 г. доля российских компаний, предпочитающих отечественное сырьё, составляет только семь процентов.
Комментируя эту тенденцию, глава Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель отметил:
РБК отмечает, что импортозамещение тормозится в России из-за отсутствия отечественных аналогов любого качества — в 67%, из-за низкого качества российских оборудования и материалов — в 42% и из-за недостаточной поддержки российскими властями выпуска отечественного оборудования и сырья — в 11%.
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