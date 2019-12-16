Ярославль, , 19:18 — REGNUM Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области выступил против инициативы мэра Ярославля ввести ряд новых штрафов в регионе. Позиция отражена в письме председателю Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Мэр Ярославля предлагает внести ряд новых пунктов в закон об административных правонарушениях Ярославской области. Например, ввести ответственность за создание препятствий к уборке города. Речь идет об автомобилях, которые мешают уборке. Если для физлиц предлагается штраф от 500 до 2000 рублей, то для юрлиц он может длстигать 100 тысяч (при повторном нарушении).

«Считаю, что предлагаемая редакция имеет потенциально коррупциогенный характер. Установить ответственность за создание препятствий к проведению данных работ возможно только в случае надлежащего и заблаговременного уведомления граждан, в том числе субъектов предпринимательской деятельности о том, что данные работы планирзтотся к проведению (установить периоды, максимально обнародовать графики выполнения соответствующих работ). В противном случае применение предлагаемой нормы закона может повлечь произвольное ее применение, направленное на «сбор штрафов», — пишет в своем заключении уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Не понравились бизнес-омбудсмену и штрафы за ненадлежащее содержание территорий, за размещение нестационарных торговых объектов в не отведенных для этого местах. Бакиров полагает, что закон направлен не на поддержание порядка, а на пополнение бюджета за счет штрафов. Он указывает на подмосковные аппетиты авторов.

«Размер предлагаемых штрафов необоснованно завышен для Ярославской области, несоразмерен нарушениям и доходит до трехсот тысяч рублей. Разработчик, согласно пояснительной записке и сводному отчету ориентировался на законодательство об административных правонарушениях других субъектов, в том числе Московской области. Считаю, что недопустимо сравнивать при установлении штрафных санкций Ярославскую область с Московской областью в силу различного экономического положения данных субъектов», — пишет Альфир Бакиров.

Бакиров подчеркивает, что закон будет действовать на всей территории области, и в глубинке предприниматели вообще не смогут выплатить такие штрафы и попросту закроют свое дело. Уполномоченный считает, что принятие закона приведет к увеличению административного давления на бизнес, что противоречит политике федеральных властей.

В Ярославской областной думе задумались, чью сторону принять — властей или представителей предпринимательского сообщества. В думе прошло первое обсуждение законопроекта.

«Закон, устанавливающий ответственность за нарушение правил и норм благоустройства, безусловно, важный и нужный. Однако его необходимо нужно сформулировать таким образом, чтобы все нормы были предельно понятны, и чтобы от его действия не пострадали жители, — сказал заместитель председателя облдумы Николай Александрычев. — Для нас важно учесть интересы граждан, которые, проходя по тротуарам мимо магазинов или офисов, сетуют на владельцев за неубранные прилегающие территории. С другой стороны, мы понимаем, законопроект затрагивает интересы предпринимателей. Законопроект мы будем принимать взвешенно и вдумчиво».

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