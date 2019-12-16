Чебоксары, , 19:09 — REGNUM В столице Чувашии за последние три года снесено более 600 отдельно стоящих металлических гаражей, которые расположены на дворовых территориях многоквартирных домов. Осталось снести ещё около 300. Об этом говорится в докладе председателя горкомимущества администрации Чебоксар Юрия Васильева, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Гаражи сносятся с дворовых территорий с 2017 года. Власти ссылаются на то, что они «представляют угрозу жизни и здоровью населения, портят эстетический вид города». С начала 2017 года на дворовых территориях выявлено 954 гаража, в том числе 373 — в Калининском районе, 308 — в Московском, 273 — в Ленинском. За два года, в 2017—2018 годах, снесено 460 гаражей, на начало 2019 года оставалось 494 металлических гаража. В этом году демонтировано 203, осталось снести 291.

В мэрии отмечают, что владельцам предлагается «перевезти металлические гаражи за пределы этих территорий на специально отведенные площадки» — речь, в частности, идёт о стоянках металлических гаражей «Мясокомбинатский-2», «Мясокомбинатский-3», «Кукшумская», по Базовому проезду. За три года этим правом воспользовались 12 человек.

Также подано в суд 68 исковых заявлений по освобождению самовольно занятых земельных участков под гаражи, в том числе в 2019 году — 27, из них удовлетворены 23. Что касается бесхозных гаражей, то после вступления в силу соответствующих судебных решений они переходят в муниципальную собственность — всего таких гаражей было 43.

Исключение касается инвалидов в силу федерального законодательства: при наличии сформированного и поставленного на кадастровый учет земельного участка с заявителями заключаются договоры аренды земельных участков, и гаражи не подпадают под снос. Всего заключено около 50 договоров.