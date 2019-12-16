Москва, , 19:05 — REGNUM Законопроект об уточнении перехода некоторых налогоплательщиков на упрощённую системы налогообложения внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Как отмечают авторы инициативы, с 1 января 2020 года закон запрещает применять единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения (ПСН) в части торговли товарами, которые подлежат обязательной маркировке. Речь, в частности, о лекарственных средствах, обуви, некоторых предметах одежды, изделиях из меха и прочих товарах.

При этом с 1 января 2021 года ЕНВД заканчивает свое действие. В связи с этим продавцы товаров с обязательной маркировкой вынуждены переходить на другие режимы налогообложения — а именно на упрощённую систему налогообложения.

В связи с этим авторы инициативы предлагают компенсацию таким налогоплательщикам. Так, если закон будет принят, то они смогут учитывать расходы на приобретение товаров, которые были приняты в ходе применения ЕНВД и ПСН, но которые не были реализованы до перехода налогоплательщиков на упрощенную систему налогообложения.