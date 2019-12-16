Чебоксары, , 18:43 — REGNUM В Чувашии, где в рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» уходят с молотка автовокзалы и автоколонны предприятия, ГУП «Башавтотранс» будет пользоваться автовокзальными услугами на других площадках. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано сегодня, 16 декабря, на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает ГУП «Башавтотранс» Башкирии. Речь идёт о предоставлении в 2020 году автовокзальных услуг в Чебоксарах (автовокзал по проспекту Мира, 78) и Новочебоксарске (диспетчерско-кассовый пункт по улице Семенова, 4).

Начальная стоимость контракта составляет 1 311 450 рублей. Закупка проводится у единственного поставщика — акционерного общества «АвтоВАС».

Как сообщало ИА REGNUM, ГУП «Чувашавтотранс» (подведомственное минтрансу Чувашии предприятие) признано банкротом в сентябре 2018 года. В рамках дела о банкротстве на торги выставляются филиалы и автовокзалы, принадлежащие перевозчику.