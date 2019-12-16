Ярославль, , 18:35 — REGNUM В Ярославле муниципальное унитарное предприятие «Городское спецавтохозяйство» выкупит производственную базу и технику у своего предшественника МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Договор об этом размещен на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Техника «Спецавтохозяйства»

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» находится в стадии банкротства, его имущество было продано на торгах еще в 2018 году. Покупателем по наименьшей цене выступило МУП «Городское спецавтохозяйство». Однако после мэрия, которая владеет предприятием, оспорило сделку в арбитражном суде. Советник мэра Ярославля Александр Асриянц заявил, что все имущество можно забрать бесплатно. Против такой схемы возражали кредиторы предприятия-банкрота, крупнейшим из которых является налоговая служба. Мэрия проиграла суды, и в итоге «Городское спецавтохозяйство» было вынуждено выполнить условия аукциона.

Производственная база на Московском проспекте. 95 единиц техники и движимое имущество в количестве 993 единиц будет куплено за 48,9 млн рублей.

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