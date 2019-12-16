Тамбов, , 18:08 — REGNUM В Тамбовском районе Тамбовской области сегодня, 16 декабря, 100 семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Вручение сертификатов Tambov.gov.ru

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» обладателями свидетельств стали 37 молодых семей и молодых специалистов, а также 63 семьи, проживающие и работающие в сельской местности.

Социальная выплата может быть направлена на приобретение жилого помещения в сельской местности, строительство жилого дома, в том числе на завершение ранее начатого строительства или на участие в долевом строительстве многоквартирного дома.

По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, в 2019 году на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области» выделено свыше 502 млн рублей. Из них более 457 млн рублей — средства федерального бюджета. Из областного бюджета добавлено 45 млнрублей.

Всего в 2019 году социальные выплаты получили 617 семей, 338 из них молодые семьи и молодые специалисты.