Архангельск,
16 декабря 2019, 18:05 — REGNUM Движение «Чистое Поморье» на своей странице в социальной сети опубликовало информацию о текущей ситуации вокруг полигона на станции Шиес.
«Перед Новым годом хорошие новости для всех жителей Архангельской области и Республики Коми, которые были против строительства объекта на станции Шиес, — отмечается
в тексте обращения, — Московские власти опубликовали
проект территориальной схемы обращения с бытовыми отходами до 2029 года, приняв изменения в уже существующую схему 2016 года. И теперь Шиеса там нет! Согласно новой схеме за десятилетие 58 млн. тонн мусора будет направлено в Московскую, Калужскую и Владимирскую области, но не на Север»."Это наша большая победа. Но нам нельзя расслабляться — надо дождаться утверждения проекта, и хотя это формальности — мы должны быть начеку, — подчеркивается в обращении «Чистого Поморья» в аудитории социальной сети, — Важно! Обращаемся ко всем политическим силам Архангельской области. Впереди выборы губернатора области, а потом выборы в Госдуму. Многие из вас набрали политический капитал на Шиесе, и некоторые не захотят отпускать тему, и постараются протянуть ее до выборов. Но вы в первую очередь должны думать о людях, и говорить им правду. А правда на сегодня такова, что московский мусор к нам не повезут. Всех с победой!»
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