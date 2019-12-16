Москва, , 17:44 — REGNUM Промышленное производство в России в ноябре 2019 года сократилось на 2,5%, а по сравнению с ноябрём прошлого года — выросло на 0,3%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За период с января по ноябрь текущего года показатель вырос на 2,4% в годовом выражении.

Отмечается, что с начала года позитивную динамику продемонстрировали все сферы промышленного производства за исключением водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, где зафиксировано снижение на 0,2% в годовом выражении.

Наибольшие темпы роста отмечены в сырьевых и обрабатывающих отраслях — на 3,2% и 2,1% в годовом выражении соответственно. В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост производства составил 0,9%.