Калуга, , 17:52 — REGNUM В Федеральное дорожное агентство направлен перечень мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения Калужской области, и предложения по их реконструкции и капитальному ремонту с 2019 года по 2024 год. Всего перечень включает 109 мостовых сооружений. Об этом 16 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве дорожного хозяйства Калужской области.

В состав автомобильных дорог, расположенных на территории региона, входит 633 мостовых сооружения общей протяженностью 24,3 тыс. погонных метров. В 2019 году в Калужской области завершены работы по капитальному ремонту мостов через ручей на автомобильной дороге «Окружная дорога г. Калуги — Детчино — Малоярославец» в Малоярославецком районе (деревня Михеево), автомобильную дорогу «М-3 «Украина» на автомобильной дороге «М-3 «Украина» — Перемышль» в Бабынинском районе (деревня Муромцево), через реку Бычок на автомобильной дороге «Верея — Медынь» — Брюхово — Никитское — Передел в Медынском районе (деревня Брюхово).

Напомним, объем финансирования нового федерального проекта «Мосты и путепроводы», который вошёл в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составит порядка 362,5 млрд рублей. Утвердить изменения в паспорт нацпроекта БКАД планируется до конца 2019 года.

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