Ашхабад, , 17:30 — REGNUM Агентство «Туркменпром» министерства промышленности и коммуникации Туркмении намерено наладить производство смарт-телевизоров с размером экрана 32 дюйма, 42 дюйма и 55 дюймов. Об этом сообщают туркменские СМИ.

Отмечается, что туркменские телевизоры планируют оборудовать встроенными интернет-тюнерами, которые будут содержать программное обеспечение, разработанное специалистами центра молодых ученых Института телекоммуникаций и информатики.

Также минпром Туркмении запланировал создать ряд предприятий, в том числе в сотрудничестве с иностранными компаниями, которые будут специализироваться на выпуске другой электроники и бытовой техники, необходимой для удовлетворения нужд внутреннего рынка страны.