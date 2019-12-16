Симферополь, , 17:40 — REGNUM Крымским чиновникам необходимо более внимательно подходить к процессу планирования как самого ремонта, так и вопроса перекрытия улиц на ремонт. Об этом на своей странице в Facebook 16 декабря заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Обращаю внимание коллег на необходимость внимательного подхода к процессу планирования как самого ремонта, так и вопроса перекрытия улиц на ремонт. Наша основная задача — сделать жизнь крымчан и гостей полуострова как можно более комфортной, а не заставлять их простаивать в пробках или искать объезд по разбитым дорогам. В этой связи прошу подрядные организации совместно с Министерством транспорта Республики Крым и ГИБДД при формировании своих планов опираться не только на законодательство и здравый смысл, но и не забывать о тех, кто посещает Симферополь», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Симферополе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано более двух десятков улиц.

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