Симферополь, 16 декабря 2019, 17:40 — REGNUM Крымским чиновникам необходимо более внимательно подходить к процессу планирования как самого ремонта, так и вопроса перекрытия улиц на ремонт. Об этом на своей странице в Facebook 16 декабря заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Симферополе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано более двух десятков улиц.
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