Москва, , 17:16 — REGNUM В РФ теневую занятость то недоучитывают, то, напротив, преувеличивают, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря.

«В России, с одной стороны, присутствует огромная перегрузка для одних видов деятельности — скажем, профессия учителя — это ситуация, когда люди постоянно работают на полторы-две ставки, получая более-менее сносную заработную плату, которая потом превращается в показатели нормального качества жизни. В других сферах людей, наоборот, принимают лишь на часть времени: это касается простаивающих обычных предприятий, частичной занятости в аграрном секторе, в торговле, на транспорте, — сказал Бузгалин. — К тому же оценка самозанятых — это достаточно произвольная штука, которая делается на основании экспертных опросов».

Кроме того, Бузгалин отметил, что «теневая» занятость в России в одних случаях учитывается плохо, а в других, напротив, преувеличивается. К сожалению, как полагает экономист, в настоящее время в РФ господствует варварская система отношений и эксплуатации наёмных работников, которая приводит к тому, что официальные прогнозы и оценки отражают весьма косвенное представление о реальном положении дел в сфере трудовых отношений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев (КПРФ) заявил, что введение режима самозанятых в регионах РФ приведёт к тому, что с рынка труда уйдут профессионалы.