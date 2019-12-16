Москва, 16 декабря 2019, 17:16 — REGNUM В РФ теневую занятость то недоучитывают, то, напротив, преувеличивают, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря.
Кроме того, Бузгалин отметил, что «теневая» занятость в России в одних случаях учитывается плохо, а в других, напротив, преувеличивается. К сожалению, как полагает экономист, в настоящее время в РФ господствует варварская система отношений и эксплуатации наёмных работников, которая приводит к тому, что официальные прогнозы и оценки отражают весьма косвенное представление о реальном положении дел в сфере трудовых отношений.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев (КПРФ) заявил, что введение режима самозанятых в регионах РФ приведёт к тому, что с рынка труда уйдут профессионалы.