Ставрополь, , 18:52 — REGNUM Заявки четырех районов Ставрополья успешно прошли конкурсный отбор на финансирование в рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий. Средства на реализацию проектов получат Александровский, Изобильненский, Предгорный и Туркменский районы, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что в целом у Ставропольского края серьезные перспективы по включению в данную федеральную программу. В регионе идет работа по подготовке предложений в Минсельхоз России на общую сумму свыше 7 млрд рублей. На проектно-сметную документацию в сфере здравоохранения, ЖКХ и сельского хозяйства из краевого бюджета выделено 492 млн рублей.

Напомним, программа «Комплексное развитие сельских территорий» стартует в России с 2020 года и рассчитана на пять лет. Она предполагает формирование комфортной для проживания среды в селах за счет развития дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры. Также в рамках программы планируется строительство жилья для сельских жителей за счет привлечения федеральных средств.

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