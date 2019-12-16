Ростов-на-Дону, , 17:09 — REGNUM Свыше 992 млн рублей выделено на капитальный ремонт роддома №5 в Ростове-на-Дону. Средства будут выделены из областного и городского бюджетов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 16 декабря.

«С учётом современного оборудования, которое закупит город, здесь должно появиться новое высокотехнологичное отделение для будущих мам и малышей», — отметил глава региона Василий Голубев.

Здание 1937 года постройки признано аварийным в марте 2016 года. Приступить к ремонтным работам планируется в 2020 году. Ремонт объекта продлится в течение трёх лет. Затем в отделении, рассчитанном на 85 коек, разместится женская консультация.