Москва, 16 декабря 2019, 17:06 — REGNUM Российские банки теперь не смогут взимать комиссию за переводы между счетами физлиц, которые были открыты в разных структурных подразделениях одного и того же банка.
Текст соответствующего закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован 16 декабря на официальном портале правовой информации.
В силу закон вступит через 180 дней.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, этот закон был принят Госдумой в третьем чтении 10 декабря 2019 г.
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