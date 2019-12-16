Москва, , 17:06 — REGNUM Российские банки теперь не смогут взимать комиссию за переводы между счетами физлиц, которые были открыты в разных структурных подразделениях одного и того же банка.

Текст соответствующего закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован 16 декабря на официальном портале правовой информации.

В силу закон вступит через 180 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этот закон был принят Госдумой в третьем чтении 10 декабря 2019 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон об отмене «внутрибанковского роуминга»