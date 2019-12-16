Москва, , 17:05 — REGNUM Экономика РФ находится в стагнации, и поэтому, скорее всего, в сфере занятости продолжат наблюдаться кризисные явления, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря, комментируя прогноз Минтруда РФ о предстоящем росте в России числа занятых граждан.

«Безусловно, оптимистический прогноз основан на предположении, что экономика в целом будет развиваться по тем траекториям, которые заложены в благопожеланиях современных российских властей. Но, как показывает опыт, эти благопожелания, как правило, не реализуются, — сказал Бузгалин. — Экономика находится в стагнации, и поэтому, скорее всего, кризисные явления в сфере занятости сохранятся. И проявляются они главным образом не в формальной статистике, которой оперируют те или иные государственные эксперты и чиновники, а в реальном положении дел».

Напомним, как сообщалось ранее, согласно прогнозу Минтруда РФ, «численность занятых после стабилизации в 2019—2020 годах с 2021 года начнёт увеличиваться и к концу прогнозного периода будет превышать значение 2018 года примерно на 400 тыс.»