Москва, 16 декабря 2019, 17:05 — REGNUM Экономика РФ находится в стагнации, и поэтому, скорее всего, в сфере занятости продолжат наблюдаться кризисные явления, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря, комментируя прогноз Минтруда РФ о предстоящем росте в России числа занятых граждан.
Напомним, как сообщалось ранее, согласно прогнозу Минтруда РФ, «численность занятых после стабилизации в 2019—2020 годах с 2021 года начнёт увеличиваться и к концу прогнозного периода будет превышать значение 2018 года примерно на 400 тыс.»