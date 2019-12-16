Ашхабад, , 16:52 — REGNUM За неделю торгов на товарно-сырьевой бирже Туркмении туркменские предприятия и компании заключили с иностранными бизнесменами и местными коммерсантами 29 контрактов на $3 млн 491 тысячу (218,5 млн рублей), передает «Turkmenistan.ru».

Участие в торгах приняли предприниматели из России, Китая, Киргизии, Армении, Пакистана, Афганистана, Ирана, Ирландии, Великобритании и ОАЭ.

Зарубежных бизнесменов заинтересовали бензин, произведенный на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе, а также туркменская хлопчатобумажная пряжа и овечья кожа.

Для удовлетворения потребностей внутреннего рынка Туркмении местные предприниматели закупили хлопковый пух и хлопковые отходы.