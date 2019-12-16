Рига, , 16:50 — REGNUM Включение властями США в санкционный список российской компании Алексея Мордашова «Силовые машины» сорвало контракт по реконструкции Кегумской ГЭС в Латвии. Об этом сообщает портал LSM.

Незадолго до 2014 года был заключен контракт между компанией «Latvenergo» и российской «Силовые машины» о поставке оборудования для реконструкции Кегумской ГЭС на Даугаве. Сумма контракта составила 80 млн евро. В 2018 году российское предприятие, после поставки турбин в Крым, было включено в санкционный список.

Все банки Латвии отказались перечислять финансовые средства в пользу этого предприятия. Контракт предусматривал реконструкцию пяти турбин. Работа по двум была завершена. В течении двух лет компания «Latvenergo», консультируясь с властями США, искала варианты расторгнуть договор с «Силовыми машинами» и надеется это сделать в ближайшее время.

Также руководство латвийского предприятия надеется найти другого поставщика на эти услуги. Оставшаяся сумма работ оценивается в 30 млн евро.

Напомним, в 2013 году владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов был награждён властями Латвии «Крестом Признания».