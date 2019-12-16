Ростов-на-Дону, , 16:43 — REGNUM В Ростове-на-Дону 209 человек, включённых в список обманутых дольщиков, получили ключи от квартир. До последнего они не верили, что получат своё жильё. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Ещё удалось решить проблему для жителей Шахт, Аксая. Всего за год ключи от квартир в Ростовской области получили почти 1 тыс. обманутых дольщиков. Областной закон, который мы приняли для решения их проблем, работает. В областном бюджете на трёхлетку на решение проблем дольщиков мы заложили 3 млрд рублей», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Ростовской области намерены решить проблему обманутых дольщиков до конца 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Проблему ростовских дольщиков в Шахтах решат в 2020 году